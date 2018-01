Chamar Twitter de rede social; no Brasil; é eufemismo; diz pesquisa - Link - Estadão

De acordo com o texto, metade dos brasileiros usam Orkut – os usuários de Facebook são só 2%, e os de Twitter, 0,2%, num universo de 66 milhões de internautas.

Ainda bem que gente como o Chris Anderson já teorizou que o futuro do mercado está nos nichos, nos pequenos públicos de características específicas – esses, os prováveis usuários de ferramentas tão ‘elitistas’ quanto o Facebook e o Twitter.

Só pra quantificar em números absolutos, 2% de internautas usuários do Facebook dá uma população de 1 milhão e 320 mil pessoas. No Twitter, são 132 mil pessoas. É gente pra caramba, e gente com um perfil específico – ‘antenada’, que gosta de internet e tecnologia, que forma opinião e usa esses meios pra ter opinião formada.

Conclusão – rede ‘social’ é eufemismo sim pro Twitter e pro Facebook, porque a verdadeira inclusão digital com caráter social está no Orkut, que abrange metade dos usuários da rede no país. Mas isso não diminui a importância como mídia dos outros dois.