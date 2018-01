Chat do Facebook Home chega ao iOS - Link - Estadão

Atualização do aplicativo para iOS traz novas ferramentas de interação no bate-papo e incorpora feed de notícias da web

SÃO PAULO – Na semana passada, o Facebook disponibilizou uma atualização de seu aplicativo para iPhones e iPads. A nova versão também traz emoticons e as abas do novo feed de notícias da plataforma. As mudanças no bate-papo seguem o lançamento do Facebook Home, nova interface da rede social para dispositivos com sistema Android. O aplicativo integra o Facebook às principais atividades do smartphone, reunindo na tela inicial do telefone comentários em publicações, atualizações e mensagens postadas na rede social.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

‘Bolinhas’. Após atualizar o aplicativo, o usuário passará a visualizar a ferramenta “chat heads” no bate-papo – pequenas fotos em formato circular das pessoas com quem o usuário mantém uma conversa de texto.

Ao sair da janela de conversa com um amigo, seja para o feed de notícias ou para o perfil de outro usuário, uma “bolinha” com sua foto aparecerá no canto da tela, podendo ser deslocada pelo usuário com os dedos. Ao tocar na foto, o sistema abre a janela do chat correspondente. Caso queira encerrar a conversa, basta que o usuário arraste a foto para a parte inferior da tela, indicada com um “X”.

Dessa forma, é possível manter o bate-papo com vários contatos ao mesmo tempo, uma vez que as fotos circulares aparecem empilhadas. Ao clicar nelas, abre-se a janela de mensagens com as conversas em andamento – cabendo ao usuário selecionar a conversa que deseja.

No Home, as chat heads permanecem abertas mesmo quando os usuários executam outros aplicativos; já no iOS, os ícones só funcionam dentro do próprio aplicativo do Facebook.

Outra novidade na atualização foi a inclusão de “adesivos” , que são carinhas com expressões diversas – uma espécie de emoji, porém em tamanho maior. Além das disponíveis no sistema, também é possível baixar outras opções pela internet, na Loja de Adesivos.

Filtros. A atualização para iOS também incorpora algumas mudanças no feed de notícias da rede social – página inicial que exibe as principais atualizações dos amigos e páginas seguidas do usuário – antes disponíveis só na versão para desktop.

Com o novo mecanismo, o usuário pode, agora também em plataformas móveis, filtrar as atualizações de seu feed em categorias diferentes. “Todos os amigos”, por exemplo, mostra todo o conteúdo que seus amigos estão compartilhando. A aba “Fotos” mostra um feed de notícias apenas com fotos de seus amigos e de páginas que o usuário curtiu.

Já “Música” traz atualizações com publicações sobre artistas e bandas e músicas que você ou seus amigos escutam. Na aba “Seguindo”, será possível acompanhar as publicações mais recentes sobre as páginas e pessoas que o usuário segue em ordem cronológica. Há ainda outros filtros, como jogos e grupos.

Na nova versão do aplicativo, também é possível notar leves mudanças nos ícones da barra superior azul, bem como no próprio “f”, ícone do aplicativo. Com a atualização, a plataforma ficou um pouco mais rápida, sobretudo para carregar vídeos e imagens. No entanto, talvez por estar na fase inicial, ainda apresenta alguns bugs – em várias tentativas, o aplicativo foi fechado mesmo antes de a página ser carregada.

O que você achou da nova atualização? Dê sua opinião abaixo.

—-

Leia mais:

• Facebook Home já está disponível no Brasil

• Facebook Home: celular, doce lar

• Testamos o novo feed de notícias do Facebook

• Testamos a busca social do Facebook