Chat para surdos - Link - Estadão

Um novo programa que realiza chamadas por vídeo pode ajudar estudantes surdos ou com dificuldade de audição a se comunicar. Chamado de Open Video Chat (Conversa de vídeo aberta, em traduçao livre), o programa foi desenvolvido pelo Rochester Institute of Technology (RIT) e será apresentado esta semana em um simpósio de tecnologia e educação para pessoas com deficiência auditiva.

O Open Video Chat foi desenvolvido para o laptop educacional XO 1.5, da One Laptop Per Child — organização que criou um notebook de baixo custo para ser usado em escolas de países em desenvolvimento e pobres. Atualmente, o computador é usado em projetos educacionais em diversos países.

O programa permite que estudantes com dificuldade de audição se comuniquem com outros estudantes por mensagens escritas ou vídeo, caso os dois alunos saibam se comunicar com a linguagem de sinais. Uma versão do programa, ainda em testes, pode ser baixada por usuários do XO neste link.