Chatroulette + IP + Google Maps - Link - Estadão

O Chatroulette, que virou moda de uns tempos pra cá, coloca você frente a frente, por meio de webcams, com pessoas desconhecidas de algum canto do planeta. Mas agora, um serviço do site permite que você navegue pelo Google Maps e veja quem está conectado ao bate-papo pelo mundo. É possível ver cidade e até um print-screen da imagem que a web-cam da pessoa está gerando. Você usa o novo serviço do Chatroulette entrando aqui.

Mas como isso é possível? O Chatroulette, ao invés de usar um servidor para conectar as duas pessoas que irão papear pelas câmeras, faz uma conexão direta entre os internautas. Isso expõe o IP de quem usa o site e permite essa geolocalização. Por isso, cuidado com o que você mostra no Chatroullete. Isso pode ficar eternizado no Google Maps – com a sua localização.