Chatroulette bingo - Link - Estadão

A ROFLCon II, convenção no M.I.T que está reunindo criadores voluntários e involuntários dos grandes memes da internet, organizou alguns eventos de temática bem curiosa para a programação desta tarde.

Leia mais: Link entrevista criador da ROFLCon

Para começar, os visitantes puderam participar do Dance With Matt Harding. Lembra daquele cara que rodou um mundo fazendo uma dancinha esquisita? Uma versão com o pessoal da ROFLCon foi gravada no começo da tarde deste sábado. O vídeo deve estar disponível em breve.

Bingo não é exatamente uma atividade que costuma ser programada em eventos para gente jovem, mas esse caso é diferente: rolou um ChatRoulette Bingo. Na brincadeira, os participantes pegam suas cartelas (que foram certamente inspiradas nessa aí emcima, que rolou na internet há algumas semanas), se reúnem na frente de um telão que amplia a tela do PC, entram no ChatRoulette e esperam contar com a sorte. Aliás, se você achou a ideia legal, jogar com os amigos em sites que oferecem caretlas. Leia mais aqui.

Falando sério

Um dos painéis desta tarde, o I Can Haz Dream: race and the internet discutiu o conceito de etnia dentro da rede. Os principais questionamento giraram em torno do significado da etnia no ambiente virtual e se a internet é segregada de alguma maneira. Os escolhidos para debater o tema foram Baratunde Thurston, do The Onion, Teresa e Serna Wu, do site My Mom is a FOB, Christian Lander do Stuff White People Like e Lisa Nakamura, da Universidade de Illinois, que também moderou o painel.

O site disponibilizou a transcrição do painel neste link.

A programação completa do evento, que vai até a noite deste sábado, pode ser encontrada aqui. Na parte da manhã, a home do site do ROFLCon disponibilizou um livestreaming do evento, mas à tarde o vídeo já não estava mais no ar.