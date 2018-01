Chatroulette borrado - Link - Estadão

Um dos grandes problemas do Chatroulette – e também a sua graça, é verdade — é dar de cara com um ilustre desconhecido do outro lado da webcam. Pode ser bacana, mas também assustador — o site tem o sério problema de abrigar todos os tipos de pornografias e pessoas bizarras do outro lado da tela.

Um site pensou numa boa solução para a questão de segurança. O BlurryPeople funciona como o Chatroulette — é um chat em vídeos com desconhecidos aleatórios –, mas você só vê quem está do outro lado após alguns minutos de papo. Enquanto isso, a imagem da pessoa fica borrada.

O único jeito de ajustar a nitidez da imagem é falar com a pessoa por alguns minutos. Assim, se você se depara com alguém pelado, dá tempo de passar para o próximo sem se chocar com quem está do outro lado.

E o BlurryPeople vai além: é possível dar nota à pessoa que está do outro lado, classificando-a como interessante ou legal. Não é necessário cadastro, mas se o usuário quiser se cadastrar, poderá ter uma agenda de contatos e, conforme a própria pontuação, vai ganhando o direito de classificar os outros usuários.

