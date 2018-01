Chatroulette incorpora novas funções - Link - Estadão

Depois da explosão de sucesso inicial, o site Chatroulette começou a experimentar uma vertiginosa queda de popularidade – muito em parte pela dificuldade enfrentada pelo site em controlar e restringir o conteúdo adulto.

Em uma tentativa de resgatar parte da popularidade perdida, o Chatroulette apresentou essa semana novas funções, como o Localroulette – que restringe os usuários ao seu país através do IP – e o Channelroulette (que tem salas específicas por tema ou região.

No entanto, quem acessar o Chatroulette esperando que a pornografia seja diluída nos canais específicos vai continuar se assustando: a nudez – principalmente a masculina – continua sendo lugar-comum em praticamente todas as áreas do site.