Chávez em 140 caracteres - Link - Estadão

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, abriu nesta terça-feira, 27, uma conta no Twitter, lançando-se na batalha digital para combater os adversários que aderiram ao serviço de microblogs para criticar seu governo socialista.

Conhecido pelos longos discursos, Chávez terá o desafio de disseminar suas ideias num espaço limitado de 140 caracteres, de acordo com as regras do Twitter.

“Amigos, @chavezcandanga foi registrado, em breve teremos mensagens lá do nosso ‘comandante’”, disse o chefe do departamento de comunicação da Venezuela, Diosdado Cabello, também conselheiro do presidente, em sua própria página no Twitter.

Em alguns países, “candanga” pode ser traduzido como “diabo”, mas na Venezuela, a palavra é usada para indicar alguém que é obstinado e rebelde, ou um agitador.

A página @chavezcandanga já tinha 4 mil seguidores nesta terça-feira, sem que Chávez tivesse postado sua primeira mensagem.

O Twitter tem registrado um crescimento explosivo na Venezuela, para mais de 200 mil contas ativas. Com um avanço superior a 1.000 por cento em 2009, a Venezuela tem agora uma das maiores taxas per capita de usuários do serviço na América Latina.