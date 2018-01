Chávez leva Venezuela ao Twitter - Link - Estadão

Um estudo da Comscore revelou que hoje a Venezuela já é o país com a terceira maior penetração do Twitter na população. E não foram celebridades nem promoções que levaram muitos venezuelanos a aderir à ferramenta de microblogs — mas, sim, a entrada de Hugo Chávez para a rede social.

O presidente venezuelano fez saltar a adesão ao Twitter de pouco mais de 14% para 19% dos internautas do país, alcançando a terceira posição no ranking da Comscore.

Hoje o país com a maior penetração é a Indonésia, onde 20,8% da população usa o Twitter, seguida pelo Brasil, com 20,5%. Já os EUA, apesar de ter uma grande quantidade de usuários no Twitter, aparece apenas em 11º lugar no ranking de penetração da ComScore. Lá o Twitter atinge 11,9% dos internautas.

Em junho deste ano, 93 milhões de internautas com mais de 15 anos acessaram o Twitter, um crescimento de 109% em relação à 2009 — e o número exclui o acesso via aplicativos como Tweetdeck.

“Hoje cerca de três em quatro usuários de internet no mundo acessam redes sociais por mês”, disse Graham Mudd, vice-presidente da ComScore em comunicado divulgado à imprensa. “Cada vez mais usuários pelo mundo estão familiarizados com a conexão e expresão de si mesmos através das mífias sociais, e isso criou um ambiente em que novas mídias como o Twitter podem emergir globalmente em um período de tempo relativamente curto”.

