Chef Jamie Oliver lança aplicativo para ajudar a cumprir as metas do ano novo - Link - Estadão

Jamie Oliver é parceiro da startup finlandesa Fifth Corner, criadora do app. FOTO: Divulgação Jamie Oliver é parceiro da startup finlandesa Fifth Corner, criadora do app. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O chef inglês Jamie Oliver não quer mais só dar dicas sobre cozinha. Ele agora tem a intenção de ajudar as pessoas a melhorarem suas vidas por meio de pequenas ações, um pouco a cada dia. Essa é a premissa do You, app para o sistema iOS que estreou no dia 1º de janeiro.

Criado pela startup finlandesa Fifth Corner, que levantou US$ 550 mil para criar o app em parceria com Oliver, o aplicativo propõe um desafio novo para seus usuários a cada dia.

O usuário deve tirar uma foto registrando o momento em que cumpriu o desafio e postar no app. A ideia é que ao compartilhar suas conquistas com a comunidade e receber curtidas e comentários por suas realizações as pessoas ficarão mais estimuladas a continuarem cumprindo as metas diárias que, ao longo do tempo, podem resultar em grandes mudanças.

A proposta é baseada em pesquisas neurocientíficas que apontam que para criar mudanças sustentáveis é preferível realizar pequenas ações fáceis a cada dia do que mudar a vida toda de uma só vez.

A desvantagem do app é que não é possível customizar as metas. É o chef quem diz qual o desafio a ser cumprido no dia. A maioria deles é acompanhado de uma receita.