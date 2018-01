Chega de escrever vende-se" no vidro do carro" - Link - Estadão

Em menos de 2 minutos, você coloca as informações do seu carro no site e gera um código (QR Code), como na imagem abaixo, que só pode ser lido por câmeras de celulares. Depois é só imprimir o papel e colar no para-brisa.

Para quem não conhece, o QR Code é um tipo de código de barras usado principalmente em campanhas publicitárias para interagir com consumidores munidos de um celular. Com um aplicativo especial instalado no telefone, como o i-Nigma ou o Up-Code, o celular reconhece o código pela câmera fotográfica e acessa normalmente uma página na internet com informações adicionais.

Bom, talvez um malandro que saiba usar o QR Code também vá conseguir ver seu número do celular do mesmo jeito que se o telefone estivesse estampado, mas é uma ideia boa, vai.