China à procura de mais lojas falsas da Apple - Link - Estadão

Cidade chinesa começa a investigar lojas de eletrônicos à procura de novas Apple Stores piratas

FOTO: Reprodução

XANGAI – Autoridades da indústria e comércio na China começaram a inspecionar todas as lojas de eletrônicos a sudoeste da cidade de Kunming depois que dois blogueiros norte-americanos escreveram sobre supostas lojas falsas da Apple, informou a agência oficial de notícias Xinhua.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

As inspeções foram realizadas depois que se tomou conhecimento, a partir da internet, de que três estabelecimentos autodenominadas “Apple Store” na realidade funcionavam sem a autorização da Apple, destacou a agência.

As inspeções averiguaram licenças comerciais e permissões para uso de marca, disse um trabalhador do departamento industrial e comercial da cidade. A avaliação será prontamente comunicada ao público, disse.

As três lojas falsas foram descobertas por blogueiros que duvidaram da legitimidade dos estabelecimentos, além do direito de uso do logo da Apple.

A Apple não tem lojas em Kunming e conta com apenas 13 estabelecimentos autorizados na cidade, os quais não podem se autodenominar Apple Stores nem afirmar que trabalham para a Apple.

Não estava claro se a loja vendia produtos falsos ou autênticos da Apple. Em todo o país existem incontáveis revendedores não autorizados da Apple e outras marcas de produtos eletrônicos que vendem os aparelhos autênticos, obtidos ilegalmente fora do país.

A loja falsa tinha seções dedicadas a diferentes produtos da Apple, similares às lojas verdadeiras da empresa e grandes cartazes anunciando os produtos iPhone 4 e MacBook Pro.

/Jacqueline Wong (Reuters)

—-

Leia mais:

• Apple Store pirata

• Apple Store pirata gera revolta na China