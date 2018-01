China acaba com proibição de videogames; mas censura atrapalha - Link - Estadão

PEQUIM – A China suspendeu totalmente a proibição de 14 anos sobre a venda de consoles de videogames, mas a esperança das fabricantes estrangeiras de consoles de entrar no potencial enorme mercado em potencial terá de encontrar uma forma de passar pelas regras onerosas de censura do país.

Os produtos da Microsoft, Sony e Nintendo a partir de agora poderão ser fabricados e vendidos na China por meio de “empresas com investimento estrangeiro” na zona de livre comércio de Xangai, afirmou o governo da cidade nesta segunda-feira.

A China é o terceiro maior mercado de games do mundo, no qual as receitas cresceram mais de um terço em 2012 para cerca de US$ 14 bilhões de dólares, mas a pirataria e a dominação dos computadores e jogos para celulares deixaram pouco espaço para a venda de games e consoles legítimos.

Os jogos também terão de ser aprovados pelo departamento local de cultura de Xangai, o qual vai assegurar que não prejudiquem a unidade nacional do país, integridade territorial ou reputação – ou que promovam ódio racial, obscenidade, apostas, violência ou drogas.

Essas restrições podem impedir, teoricamente, a entrada de alguns dos games mais populares do mundo, como os jogos de tiro em primeira pessoa Battlefield e Call of Duty, ou o controverso e game de gânsters Grand Theft Auto.

/ REUTERS