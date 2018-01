China alcança 300 milhões de usuários de microblogs - Link - Estadão

Com a maior população online do mundo, mas tem dificuldades de controlar ambientes virtuais como o Weibo, o Twitter chinês

Página inicial do Weibo, o Twitter chinês.

PEQUIM – A China possui mais de 300 milhões de usuários registrados em microblogs, afirmou a mídia estatal chinesa nesta segunda-feira, 21, um dos grupos de usuários da internet com maior crescimento que o governo jurou controlar.

O país tem o maior número de usuários de internet do mundo, de 485 milhões, afirmou a agência de notícias governamental Xinhua, citando Zhang Xinsheng, membro do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação.

Ela também possui a maior “infraestrutura de internet” do mundo, afirmou Zhang. As estatísticas foram divulgadas durante uma conferência sobre a internet na província central chinesa de Hubei.

Mas autoridades enfrentam desafios na criação de um “ambiente online civilizado” em plataformas de mídias sociais como o Weibo, semelhante ao Twitter, afirmou o diretor interino do Conselho Estatal de Informação da China, Qian Xiaoqian.

Pequim têm criticado repetidamente os usuários de microblogs por espalharem de maneira irresponsável o que chama de rumores sem fundamento.

Os microblogs permitem que usuários expressem opiniões em, no máximo, 140 caracteres chineses, que podem ser divulgados por redes de seguidores instantaneamente, desafiando censores no monitoramento de dezenas de milhares de mensagens diariamente.

