China aprova compra da Motorola pelo Google - Link - Estadão

PEQUIM – A China aprovou, com condições, a compra da Motorola Mobility pelo Google, eliminando o último entrave para o negócio que ajudará a companhia de internet a desenvolver seus próprios smartphones, anunciaram autoridades chinesas no domingo, 20.

A aprovação, que o Google havia adiantado no sábado, 19, acontece quase oito meses após o anúncio do negócio de US$ 12,5 bilhões e exige que o Google mantenha o Android gratuito e com código aberto por pelo menos cinco anos.

“No fim desses cinco anos, o Ministério do Comércio continuará a analisar o mercado chinês de smartphones”, afirmou o órgão chinês.

Reguladores dos Estados Unidos e da Europa aprovaram a operação em fevereiro.

/ Reuters