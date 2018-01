China aumenta controle sobre portais - Link - Estadão

As autoridades chinesas anunciaram a contratação de mais dez supervisores para revisar os conteúdos vulgares ou pornográficos que se publicam na internet, informou nesta segunda-feira, 30, o jornal local Beijing Morning Post.

O diário cita a Associação de Comunicação Online de Pequim (Baom), que indicou que oito dos maiores portais do país com sede na capital chinesa deverão contratar supervisores “responsáveis e disciplinados”.

Os novos inspetores se dedicarão a buscar e elaborar relatórios sobre os sites que contenham espaços pornográficos, de jogos de azar ou violentos, bem como conteúdos que exaltem riqueza e dinheiro, e que atentem contra a estabilidade social e a seguança nacional.

Entre as páginas afetadas estão endereços muito populares na China, como os portais 163.com e Hexun.com, que têm fóruns de discussão bastante ativos.

Atualmente calcula-se que há milhares de empregados de diferentes ramificações do governo chinês dedicados a filtrar os conteúdos publicados na internet.

Além dissso, periodicamente Pequim inicia campanhas para recrutar voluntários civis que “patrulhem” a rede e denunciem informações “inapropriadas”.

Chen Tong, vice-presidente do site Sina.com, um dos portais mais importantes do país e que foi incluído na lista de empresas que precisam do filtro de um supervisor, disse que não está claro quais serão os critérios usados pelos novos supervisores.

O professor Lie Li, da Escola de Sociologia da Universidade Popular de Pequim, considera que muitos sites podem ter conteúdos pornográficos ou vulgares. “A questão é: como estas dez pessoas vão decidir se um conteúdo é vulgar e o outro não?”, afirmou.

Segundo o jornal, os novos supervisores trabalharão independentemente dos editores dos portais e seguirão diretrizes estabelecidas pela Baom, que é dirigida pelo departamento de propaganda do comitê municipal do Partido Comunista da China (PCCh) em Pequim.

Os grupos de liberdade de imprensa, como a Anistia Internacional (AI) e Repórteres Sem Fronteiras (RSF) têm denunciado que as chamadas campanhas antipornografia do governo também são usadas para retirar conteúdos críticos ao regime.

O número de usuários de internet não para de crescer na China e já soma 420 milhões de pessoas, o maior mercado do planeta, mas o país é um dos que mais censuram a rede.

