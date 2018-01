China bloqueia acesso ao Google.hk - Link - Estadão

Da Agência Estado

Autoridades da China bloquearam hoje o acesso ao site de buscas do Google que funciona a partir de servidores de Hong Kong. Agora, os usuários chineses não conseguem ver o conteúdo não censurado do site alternativo, segundo reportagem da edição online do jornal New York Times.

Computadores do governo da China estão bloqueando o conteúdo ou fazendo uma filtragem de links do www.google.com.hk. Além disso, a China Mobile, maior empresa de telefonia sem fio do país, deverá cancelar um acordo segundo o qual apresentava a ferramenta de buscas do Google em sua home page.

Mais cedo, Qin Gang, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, afirmou que o conflito entre o Google e o governo do país não vai afetar as relações com os EUA. “Não está claro para mim como isso poderia afetar as relações entre EUA e China, a não ser que alguém queira politizar isso”, disse Qin.

Ontem, o Google anunciou que parou de censurar seu serviço de busca na internet na China, afirmando que vai redirecionar os usuários que acessarem o endereço www.google.cn para ferramentas de busca de Hong Kong. As informações são da Dow Jones.