China bloqueia aplicativos para iPhone sobre Dalai Lama - Link - Estadão

O iPhone foi lançado na China há dois meses, mas seus compradores já começam a sentir o peso da restrição.

A Apple bloqueou os downloads de aplicativos para iPhone relacionados ao Dalai Lama, líder espiritual e político tibetano, ou à Rebiya Kadeer, outro líder de uma minoria política que também está exilado.

A ação segue a mesma já seguida pelo Google, que adotou auto-censura após pressão do governo chinês.

Os chineses não conseguem baixar na App Store (vale lembrar: cada país tem a sua própria loja de aplicativos) nada relacionado ao líder espiritual e político do Tibet.

Estão bloqueados aplicativos como o Dalai Quotes, Dalai Lama Quotes e o Lama Prayerwheel, que disponibilizam frases inspiradoras do líder espiritual. Também foram bloqueados o Paging Dalai Lama, que avisa onde está Dalai Lama no momento, e o Nobel Laureates, com dados sobre ganhadores do prêmio Nobel.

Segundo o porta-voz da Apple, Truy Muller, a empresa está colaborando com a legislação local. “Nem todos os aplicativos estão disponíveis em todos os países”, disse ele.

(foto: Wikimedia Commons)