China bloqueia Foursquare - Link - Estadão

Começou como um rumor na sexta-feira, 4, e logo foi confirmado, no dia seguinte, que cidadãos chineses não tinham mais acesso à rede social de geolocalização Foursquare. Embora não houvesse confirmações oficiais sobre as intenções do governo chinês, especula-se que a proibição pode ter ocorrido para evitar problemas no 21º aniversário do massacre na Praça da Paz Celestial, que ocorreu em junho de 1989.

Ser censurado na China pode ser considerado um rito de passagem para qualquer serviço online que ganhe escala global. YouTube, Flickr e Wikipedia já passaram por isso. Ano passado foi a vez do Twitter que, logo após os incidentes no Irã, foi bloqueado naquele país.