China censura busca por Egito" " - Link - Estadão

A China bloqueou a palavra “Egito” das buscas em páginas de microblogging na Internet, em um sinal de que o governo do país está preocupado com a repercussão dos protestos no Oriente Médio.

Neste domingo, buscas por “Egito” em portais chineses como Sina.com e Sohu.com – serviços comparáveis ao Twitter – mostravam frases dizendo que os resultados não podiam ser encontrados ou não estavam em acordo com as regras.

Mais de 100 pessoas foram mortas em cinco dias no Egito em meio a protestos sem precedentes pelo fim do governo de Hosni Mubarak.

A mídia chinesa tem acompanhado as manifestações, com informações sobre o número de mortos. Na sexta-feira, a agência oficial de notícias, Xinhua, reportou que o acesso à Internet e o sinal dos celulares foi cortado no Cairo.

A China diz que a Internet é livre e aberta para seus 450 milhões de usuários no país, mas o governo bloqueia várias redes sociais como Twitter, Flickr, Facebook e Youtube.

/REUTERS