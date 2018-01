China cria site de recados aos líderes - Link - Estadão

O jornal oficial chinês Diário do Povo pôs em funcionamento uma site na qual os cidadãos podem deixar mensagens aos líderes do país, segundo informa nesta segunda-feira, 13, o periódico chinês.

A páginabatizada como “Linha direta com Zhongnanhai” (complexo do Executivo chinês situado ao oeste da Cidade Proibida) mostra as fotos dos nove membros do Politburo e ao clicar em qualquer das imagens se pode escrever uma mensagem.

O jornal Xin Beijing assinala em sua edição da segunda-feira que em menos de uma semana pelo menos 16 mil pessoas escreveram no “muro” do presidente da China, Hu Jintao, e umas 11 mil o fizeram no do primeiro-ministro, Wen Jiabao.

A grande parte das mensagens se centram na luta contra a corrupção, o preço da moradia e a reforma educativa e sanitária, acrescentou a informação.

Apesar do sucesso da página, as críticas já começaram a surgir e são muitos os que pensam que se trata de um gesto superficial e não um “meio eficaz para comunicar os problemas”, comenta o jornal Global Times.

(EFE)