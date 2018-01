China defende censura da internet - Link - Estadão

Após crítica dos Estados Unidos, China reafirma seu direito de censurar a rede para “proteger o público”

PEQUIM – A China defendeu nesta quinta-feira, 20, seu direito de censurar a internet, alegando a necessidade de “proteger o público” depois que os Estados Unidos pressionaram o país asiático a explicar suas restrições a empresas norte-americanas.

Os Estados Unidos querem saber porque o “Great Firewall of China” (Grande Muralha Digital da China, um projeto de censura e vigilância administrado pelo Ministério de Segurança Pública chinês) impede tantas empresas norte-americanas de oferecerem serviços via internet, segundo uma carta obtida na quarta-feira, outro indício da crescente tensão comercial entre as duas maiores economias do mundo.

A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Jiang Yu, disse que a China incentivava ativamente o desenvolvimento da internet e protegia a liberdade de expressão online. ”Ao mesmo tempo, em termos da administração legal da internet na China, o propósito é manter um bom ambiente de internet e proteger o interesse público”, disse Jiang a jornalistas. “Isso está de acordo com as práticas internacionalmente aceitas”.

“Estamos dispostos a trabalhar com países para promover o desenvolvimento sólido da internet”, afirmou. “Mas não aceitamos usar a desculpa de ‘liberdade de internet’ para interferir nas práticas internas de outros países”.

Ela acrescentou que empresas estrangeiras eram bem-vindas para fazer negócios na China, um país com mais de 450 milhões de usuários da web e que exerce controle rígido sobre a rede no país.

A China proíbe diversos sites, inclusive o Facebook, Twitter e YouTube, temendo que o livre compartilhamento de imagens e informações gere instabilidade social e prejudique a segurança nacional.

/ Sui-Lee Wee e Sabrina Mao (REUTERS)