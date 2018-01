China evita falar sobre a licença do Google - Link - Estadão

O ministro de relações exteriores da China afirmou nesta quinta-feira, 1, que não comentaria a decisão do Google de encerrar o encaminhamento automático de usuários ao seu site de buscas em Hong Kong, onde não há censura, mas disse que todos os provedores de internet devem aderir às leis locais.

O porta-voz do ministro Qin Gang enviou as questões sobre o Google a “agências relevantes”, acrescentando apenas que “operadores de internet na China devem aceitar as leis e regulações chinesas”.

O Google afirmou nesta quinta que parte do serviço de buscas estava bloqueado para usuários chineses. Segudo a empresa, o mecanismo que sugere um termo de busca a medida que a pessoa digita estava inacessível.

“Aparentemente os termos de busca do Google Suggest estão sendo bloqueadas para usuários da China continental”, afirmou a porta-voz da empresa, Jessica Powell, por e-mail. “As buscas que não usam as sugestões não estão sendo afetaadas.”

Na segunda-feira, 28, o Google informou que encerraria o direcionamento automático de usuários ao site em Hong Kong, após Pequim manifestar descontentamento com a prática, o que poderia levar o governo chinês a não renovar a licença da empresa como provedora de conteúdo de internet.

O Google afirmou em seu blog oficial que havia solicitado a renovação da licença.

A agência de notícias estatal Xinhua informou na noite de quarta-feira que a solicitação do Google está sendo revisada pelo governo e que os resultados seriam conhecidos em breve.

A Guxiang, que opera sites do Google na China, apresentou o pedido de renovação ao governo, prometendo respeitar as leis chinesas, informou a agência, citando documentos da empresa.

*Atualizada às 17h30

