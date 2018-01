China: mais segurança contra hackers - Link - Estadão

Após ataques, governo trabalha com serviços nacionais de busca e instituições financeiras

SHANGAI – O governo chinês está trabalhando com serviços nacionais de busca como o Baidu e Sohu.com, e junto a instituições financeiras, para prevenir ataques de phishing contra internautas chineses desprevenidos.

O Ministério da Segurança Pública anunciou na sexta, 30, que trabalharia com 10 serviços de busca chineses a fim de proteger os rankings dos sites de instituições financeiras, a fim de reduzir a chance de que internautas sejam iludidos por sites de phishing.

Um ataque de phishing ocorre quando o usuário é persuadido a prover seu nome de usuário e senha em uma falsa página de Internet que se assemelha muito à original.

A colaboração fará com que os sites oficiais de diversos bancos chineses, como o Banco Agrícola da China e o Banco de Construção da China tenham seus nomes no primeiro lugar do ranking quando o usuário realizar buscas, anunciou o Ministério em uma circular na sexta, 30.

A medida surge depois que as autoridades chinesas apelaram por mais segurança na Internet, quarta-feira, depois de uma série de vazamentos de dados pessoais que alarmou a comunidade online e levou a apelos por fiscalização mais intensa daqueles que têm acesso a informações online.

A China tem o maior número de internautas do planeta, 485 milhões, informou a mídia estatal no mês passado, e a despeito da censura e fiscalização intensas online, muitos usuários estão furiosos com as informações sobre vazamentos de dados, e suas implicações.

Os nomes de usuário, senhas e endereços de e-mail de mais de seis milhões de contas no CSDN, um site destinado a programadores, foram obtidos por hackers, reportou a agência de notícias Xinhua na semana passada, mencionando uma produtora de software antivírus que descobriu o problema. O popular site de redes sociais Tyana também foi atingido.

Na sexta-feira, o jornal Global Times descreveu a situação de segurança da Internet na China como “muito perigosa”, afirmando que os vazamentos haviam “causado alarme na sociedade chinesa”.

“O departamento vê o recente vazamento de informações de usuários como séria violação dos direitos de usuários chineses e ameaça à segurança da Internet. E condena vigorosamente esse comportamento”, afirmou o ministério em comunicado.

