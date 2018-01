China Mobile encomenda 1 milhão de iPhones - Link - Estadão

Maior operadora do país começará a vender o modelo 5S, da Apple, na sexta-feira

SÃO PAULO – As expectativas estão altas para o início das vendas do iPhone 5S na China pela estatal China Mobile, maior operadoras chinesa, na sexta-feira. A empresa encomendou 1,4 milhão de aparelhos da empresa para o lançamento, segundo reportagem do Wall Street Journal.

O número é expressivo e indicar uma alta demanda por telefones da marca no País. Por outro lado, ainda não se sabe se essa tendência irá se sustentar porque não há números ainda de uma segunda encomenda da empresa para os próximos meses.

A empresa de pesquisas Piper Jaffray, porém, projeta que as vendas do smartphone da Apple na China possam chegar a 17 milhões de unidades em 2014. Já a Gartner, indicou que a Apple vendeu 18,5 milhões de iPhones na China nos primeiros nove meses de 2013, uma alta de 28% em comparação ao mês anterior.

A operadora China Mobile fechou um acordo com a Apple no mês passado para oferecer o Iphone aos seus 760 milhões de clientes. Até então, o telefone só era vendido por operadoras menores como a China Unicom e a China Telecom. Por ser a maior operadora do país, a China Mobile deve ajudar a elevar a participação da Apple no mercado chinês, atualmente, de 6%.