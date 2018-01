China móvel - Link - Estadão

A Xinhua afirmou nesta quinta-feira, 12, que desenvolverá tecnologia de buscas para celulares em parceria com a China Mobile, maior operadora móvel chinesa, o que pode representar um desafio aos líderes de buscas Baidu e Google.

A Xinhua, agência de notícias oficial do governo chinês, disse ter assinado um acordo de cooperação com a China Mobile, que controla mais de 60 por cento do mercado, para criar uma empresa de buscas, sem dar mais detalhes.

O segmento de buscas online na China é liderado pelo Baidu, com cerca de 30 por cento do mercado, seguido pelo Easou com 17 por cento e pelo Google com 12 por cento, segundo a empresa de consultoria Analysys International.

Analistas afirmam que a nova parceria pode representar um pequeno desafio a provedores independentes de buscas como Baidu e Google, uma vez que não está claro se a China Mobile procurará um lugar no tradicional segmento de busca. Mesmo se o fizer, teria de começar do zero contra participantes consolidados.

(REUTERS)