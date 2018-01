China nega ter subsidiado Huawei e ZTE - Link - Estadão

As fabricantes chinesas teriam recebido subsídios estatais, o que permitira vender aparelhos a menores valores

PEQUIM – A China rejeitou as acusações da União Europeia de que suas duas principais fabricantes de equipamentos de telecomunicações aceitam subsídios ilegais do governo para reduzir preços.

A Huawei Technologies e a ZTE, respectivamente segunda e quinta maiores fabricantes de equipamentos de telecomunicações, têm conquistado participação de mercado de rivais europeias como Ericsson e Alcatel Lucent por conta de preços agressivos.

Em maio, diplomatas da União Europeia disseram que o bloco estuda tomar ação contra ambas as empresas sob alegação de que recebem grandes subsídios estatais ilegais que permitem a venda de equipamentos a preços reduzidos.

“Consideramos tais acusações sem fundamentos”, disse Shen Danyang, um porta-voz do ministério chinês do Comércio, em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, 26.

“Huawei e ZTE operam sob um ambiente de mercado completamente diferente. Seus produtos ganham competitividade global devido aos esforços de pesquisa e desenvolvimento das companhias”, disse Shen.

A disputa pode potencialmente prejudicar a relação comercial entre UE e China, cujo comércio bilaterial deve alcançar recorde de 500 bilhões de euros (US$ 620 bilhões) este ano.

