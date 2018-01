China pede fechamento de Apple Stores falsas - Link - Estadão

Pedido não se deu por infração de propriedade intelectual, mas porque lojas não tinham alvará de funcionamento

KUNMING – Autoridades de Kunming ordenaram o fechamento a duas falsas lojas da Apple na cidade chinesa, não devido a questões de pirataria ou direitos de propriedade intelectual, mas sim porque as lojas em questão não tinham alvará de funcionamento.

Cinco “Apple Stores” extra-oficiais estavam vendendo produtos da Apple sem autorização da empresa norte-americana, mas apenas duas foram ordenadas a fechar as portas, informaram as autoridades.

Uma das Apple Stores falsas denunciadas pelos blogueiros americanos. FOTO: Birdabroad

As autoridades estão investigando para determinar se a Apple solicitou proteção legal do governo chinês para o design e layout de suas lojas, acrescentou Chang.

Inspeções em cerca de 300 lojas de Kunming foram realizadas depois do post de um blogueiro norte-americano que vive na cidade ter exposto a existência de uma cópia quase impecável de uma Apple Store, cujos funcionários acreditavam estar trabalhando para a fabricante do iPhone e iPad.

Além de proteger marcas registradas, a lei chinesa proíbe que companhias copiem a aparência e estilo das lojas de outras empresas, mas a fiscalização da norma não é muito rigorosa.

Os Estados Unidos e outros países ocidentais se queixam com frequência do atraso dos chineses quanto ao combate ao roubo de propriedade intelectual. Em maio, a China pelo sétimo ano consecutivo, fez parte da lista do departamento do governo norte-americano para assuntos comerciais como um dos países com piores históricos na prevenção a roubo de propriedade intelectual.

