China proíbe que empresas negociem moedas digitais como ações - Link - Estadão

REUTERS/Benoit Tessier/Illustration China obriga que todas as empresas e desenvolvedores que fizeram ICOs nos últimos meses devolvam o dinheiro das transações.

Nesta segunda-feira, 4, a China tornou ilegal a prática conhecida por ICO (initial coin offerings), em que empresas e startups podem levantar fundos a partir de projetos de novas moedas digitais. O processo é bastante parecido com a abertura de capital de uma empresa na bolsa. Os desenvolvedores oferecem a investidores algumas unidades de uma nova criptomoeda em troca de dinheiro ou das moedas digitais “tradicionais” Bitcoin ou Ether.

Uma declaração publicada no site do Banco Central chinês estabelece que os indivíduos e as organizações que levantaram fundos por meio de ICOs devem fazer acordos para devolver o dinheiro a seus investidores. O texto foi assinado conjuntamente pelo Banco do Povo da China, pelos reguladores de valores mobiliários e bancários e por outros departamentos governamentais.

Depois da ação chinesa, a moeda Ether, com a qual a maior parte dos desenvolvedores pede para ser pago nas transações, caiu drasticamente. Segundo a publicação Coindesk, a queda foi de 20% e derrubou os preços da moeda para US$283.

O Bitcoin também registrou uma queda de 8%, enquanto o valor total de todas as moedas virtuais caiu por volta de 10%, segundo o site Coinmarketcap.com. "A grande queda no preço pode ser por causa do pânico dos comerciantes e investidores” disse em entrevista à Reuters fundador da Cryptocompare, Charles Hayter.

O movimento de ICO, que explodiu no começo de 2017, trouxe muito dinheiro para o mercado de moedas digitais e impulsionou a rápida valorização desse tipo de criptografia, mas criou uma bolha que muitos temem que estoure. De acordo com o site Cryptocompare, foram levantados desde o início de 2017 um total de US$ 2,32 bilhões através de ICOs.

O crescimento rápido dos ICOs levou a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA a alertar em julho que algumas dessas transações deveriam ser reguladas, assim como acontece com outros títulos de empresas. Avisos semelhantes foram emitidos no Canadá e em Cingapura.

Zennon Kapron, diretor da consultoria de tecnologia financeira de Xangai Kapronasia, disse em entrevista à Reuters que suspeitava de que os reguladores estivessem travando as ICOs enquanto entediam o fenômeno, mas que depois eles iriam diminuir os entraves.

"Os reguladores em todo o mundo estão lutando para entender o que são os ICOs, quais são os riscos deles e como alinhá-los e regulá-los", disse o consultor.

"A China, em muitos aspectos, não é diferente do que os EUA ou Cingapura em dizer que precisa restringir esse tipo de negócio até descobrir como lidar com ele. Eu acho que será uma medida temporária ".