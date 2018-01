China proíbe Windows 8 em computadores do governo - Link - Estadão

SÃO PAULO – A China proibiu o uso pelo governo do Windows 8, o mais recente sistema operacional da Microsoft, um golpe para a empresa norte-americana de tecnologia que vem lutando pelas vendas no país asiático.

O Centro de Compras do Governo Central lançou a proibição da instalação do Windows 8 nos computadores do governo chinês como parte de um aviso de uso de produtos que poupam energia, divulgado no seu website na semana passada.

A agência de notícias oficial Xinhua disse que a proibição era para garantir segurança depois que a Microsoft encerrou suporte para o seu sistema operacional Windows XP, largamente utilizado na China.

“Estamos surpresos em saber sobre a referência ao Windows 8 neste aviso”, disse a companhia em comunicado. “A Microsoft tem trabalhado proativamente com o Centro de Compras do Governo Central e outras agências do governo por meio de avaliação de processos para assegurar que os nossos produtos e serviços se adequam a todos os requerimentos de compra do governo”.

O governo e a Xinhua não detalharam como a proibição sustenta o uso de produtos que poupam energia ou como assegura segurança.

/ Reuters