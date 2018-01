Chinês constrói 'iPad caseiro' para namorada - Link - Estadão

Estudante universitário precisou de dez dias para construir réplica fiel de tablet da Apple

Bastou um laptop de segunda mão de 500 iuanes (R$ 140) e muita habilidade manual para o jovem Wei Xinlong, um estudante universitário do norte da China, construir um “iPad caseiro” como presente a sua namorada, relata nesta quarta, 23, a imprensa local.

Segundo o jornal oficial China Daily, que mostra imagens do aparelho com o casal sorridente, Wei precisou de dez dias e 800 iuanes (R$ 230) para construir a réplica do iPad, capaz de mostrar textos, filmes e baixar arquivos através de toques na tela tátil, como qualquer outro tablet.

Apesar da réplica não ser tão fina como o aparelho original, Wei não se esqueceu de decorá-la com a maçã-símbolo da Apple, empresa que fabrica o iPad verdadeiro.

O jovem e sua namorada, Sun Shasha, estudam na Universidade Nordeste da cidade de Changchun, perto da fronteira com a Coreia do Norte. Ambos pertencem a famílias humildes do campo.

Wei reconhece que não tinha dinheiro suficiente para comprar um tablet à namorada. Por isso, buscou na internet vídeos que mostravam como fabricar um aparelho e decidiu colocar as instruções em prática.

“É o melhor presente que já recebi. Vou guardá-lo para sempre”, disse Sun, que também deu seu toque pessoal ao “iPad caseiro”, decorando-o com pedras de bijuteria.

