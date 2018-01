Chinesa Huawei entra no mercado de tablets - Link - Estadão

??? Empresa chinesa apresenta tablet de 7″ e afirma ter um de 10″ em desenvolvimento

Sede da Huawei em Shenzhen. FOTO: Stringer (Reuters)

CINGAPURA – A chinesa Huawei divulgou um tablet de 7 polegadas com o sistema operacional Android em Cingapura nesta segunda-feira, 20, e afirmou também estar desenvolvendo um aparelho de 10 polegadas, o que a coloca em competição com empresas como Apple e Samsung.

Victor Xu, vice-presidente de marketing da unidade de aparelhos da Huawei, disse em entrevista que a empresa pretende estar entre as cinco maiores vendedoras de aparelhos móveis dentro de três anos, um setor atualmente dominado por empresas como Nokia, Samsung e Apple.

“Também estamos desenvolvendo um tablet de 10 polegadas. Esperamos lançá-lo este ano”, disse Xu. No entanto, ele se recusou a dar mais detalhes e também não quis dizer qual é o preço provável do novo tablet de 7 polegadas, o MediaPad.

A companhia, segunda maior fornecedora de equipamentos de telecomunicações atrás da Ericsson, não definiu nenhuma meta de vendas para o MediaPad, que estará disponível para compra no terceiro trimestre do ano em lojas de varejo e junto a operadoras de telecomunicações.

A Huawei Device é uma divisão da Huawei Technologies que fabrica celulares, smartphones e tablets.

Ela afirmou que o MediaPad usará o sistema Android, do Google e empregará um processador de dois núcleos com frequência de 1,2 GHz da Qualcomm. Ele também terá aplicativos pré-instalados como os do Twitter e do Facebook.

A Huawei compete com Ericsson, Nokia Siemens Networks e ZTE no mercado mundial de equipamentos de rede e está entrando progressivamente no mercado de aparelhos móveis.

A empresa afirmou em abril que espera ter receita de US$ 100 bilhões dentro de uma década, movida pelas vendas de aparelhos de telecomunicações e smartphones.

/ Eveline Danubrata e Harry Suhartono (Reuters)