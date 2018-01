Chinesa Huawei investirá US$ 300 milhões em SP - Link - Estadão

No primeiro dia da visita da presidente Dilma Rousseff à China, a empresa Huawei anunciou investimento de 300 milhões de dólares na construção de um centro de pesquisa em tecnologia em Campinas (SP).

A presidente Dilma Rouseff ao desembarcar em Pequim. FOTO: Roberto Stuckert Filho/PR/ DIVULGAÇÃO

A decisão foi comunicada a Dilma em Pequim nesta segunda-feira em audiência com o presidente da Huawei, Ren Zhengfei. O investimento da empresa, que é fabricante de equipamentos de telecomunicações, foi noticiado pelo Blog do Planalto.

A empresa atua na áreas de tecnologia 3G, banda larga fixa e móvel e de infraestrutura de redes para operadoras de telefonia.

Segundo o site da Presidência, a companhia também vai doar 50 milhões de dólares para a compra de equipamentos de computação para universidades brasileiras.

Em seu primeiro grande teste na política externa brasileira, Dilma chegou a Pequim nesta segunda-feira.

Na terça pela manhã (noite de segunda-feira no horário de Brasília), ela participa de seminários, um deles de tecnologia e outro com empresários, e tem encontro com o presidente da China, Hu Jintao. No dia seguinte, se reúne com o primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao.

Dilma deve buscar negociações em torno de um equilíbrio maior no comércio bilateral, em que as chineses compram produtos básicos, como commodities, e o Brasil importa itens manufaturados –o que desagrada a indústria nacional.

