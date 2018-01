Chinesa Huawei quer dobrar receita recorde de 2013 até 2018 - Link - Estadão

Recentemente foram levantadas suspeitas de espionagem americana na Huawei. FOTO: Reuters Recentemente foram levantadas suspeitas de espionagem americana na Huawei. FOTO: Reuters

SHENZHEN/PEQUIM – A chinesa Huawei Technologies estabeleceu como meta que em 2018 a receita quase dobre ante o recorde registrado no ano passado, quando a empresa teve um avanço de 34% no lucro e se tornou a terceira maior fabricante de smartphones do mundo.

A Huawei tem inundado os mercados emergentes com smartphones de baixo preço e chegado a economias avançadas com ofertas de ponta para compensar a desaceleração do crescimento em seu negócio principal, de construção de redes de telefonia móvel.

Para atingir essa meta, a empresa terá que melhorar o desempenho ante o de 2013, quando a receita atingiu um recorde, mas cresceu a um ritmo mais lento que os 10% almejados pela Huawei, principalmente porque as empresas estrangeiras gastaram menos em redes.

A Huawei também perdeu sua meta de vendas de smartphones, com competidoras locais como Lenovo Group e ZTE Corp perseguindo estratégias semelhantes para diminuir a distância com relação às líderes Apple e Samsung Electronics.

“Em 2014, estamos buscando que nossos esforços de vendas melhorem nossa imagem de marca”, afirmou Eric Xu, atual presidente-executivo da Huawei, nesta segunda-feira.

Em 2013, a receita atingiu um recorde de 239 bilhões de iuanes (US$ 38,47 bilhões), ajudando o lucro operacional a ficar dentro da faixa estimada pela Huawei, e impulsionando o lucro líquido em 34,4%, a 21 bilhões de iuanes – o avanço mais rápido no lucro em quatro anos.

No geral, a Huawei tem como meta uma receita de US$ 70 bilhões até 2018, ou um crescimento anual de cerca de 10%, afirmaram executivos da empresa em coletiva de imprensa.

O crescimento foi de 8,6% no ano passado, e os embarques de smartphones somaram 52 milhões de aparelhos, ante meta de 60 milhões de aparelhos.

