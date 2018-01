Chinesa Oppo anuncia novo celular com câmera flexível de 13 megapixels - Link - Estadão

Modelo N1 agora ganhou versão Mini com 5 polegadas. LEGENDA. FOTO: Divulgação Modelo N1 agora ganhou versão Mini com 5 polegadas. LEGENDA. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A Oppo lançou mais um celular. Os chineses não se contentaram em colocar o seu smartphone N1 no mundo em dezembro passado, e resolveram lançar uma versão mini do aparelho. Há razões para isso. A versão recém-anunciada no site da empresa não tem “mini” no nome por um acaso.

O primeiro era um monstrengo de 5,9 polegadas. As novidades na época é que alguns viriam com sistema operacional próprio da empresa, chamado Color OS, mas outros sairiam de fábrica com CyanogenMod, um software desenvolvido sobre Android que vem conquistandos usuários pelo mundo (calcula-se algo superior a 20 milhões).

O destaque, porém, que também está na versão Mini, é uma câmera móvel que pode ser apontada para qualquer direção – um agrado a todos amantes de selfies por aí. O Mini não é tão mini assim, mas vem com 5 polegadas e agora é compatível com conexão 4G, algo básico para todo smartphone saindo de fábrica desde o ano passado ao menos. O lançamento será feito na China no dia 11 deste mês. Não há informações sobre preço.