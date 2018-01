Chinesa Xiaomi chegará ao Brasil este ano - Link - Estadão

SÃO PAULO – Empresa que é a mais jovem potência dos smartphones na China, superando a Apple naquele país, a Xiaomi deve aportar com seus produtos no Brasil este ano. A Xiaomi tem na vice-presidência o brasileiro Hugo Barra, ex-VP do Android no Google.

O anúncio foi feito pelo CEO da empresa, Lei Jun, em uma coletiva de imprensa em Pequim, China. Além do Brasil, outros nove países estão nos planos de expansão da empresa, incluindo Índia, Rússia, México, Turquia e Tailândia.

A empresa foi fundada em 2010 e foi avaliada em agosto do ano passado em US$ 10 bilhões. Jun disse que o objetivo é quintuplicar as vendas até 2015, atingindo 100 milhões de celulares vendidos. Hoje, a Xiaomi tem 7% do mercado chinês.

Barra disse certa vez que “em alguns anos, o mundo falará da Xiaomi como fala do Google e da Apple hoje”.

Os produtos da empresa incluem o smartphone Android Mi3, que, em termos de especificações, leva vantagem sobre o iPhone 5C, mas por menos da metade do preço na China.