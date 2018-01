Chinesa Xiaomi lança vestível de US$ 13 e smartphone 4G - Link - Estadão

Pulseira que coleta dados de esporte e saúde será vendido por US$ 13. FOTO: Divulgação Pulseira que coleta dados de esporte e saúde será vendido por US$ 13. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A Xiaomi, fabricante chinesa com brasileiro Hugo Barra (ex-Google) entre seus executivos, acaba de lançar um novo modelo de smartphone por US$ 320 e estreia no mercado de vestíveis com pulseira inteligente, voltada para uso em esportes e coleta de dados de saúde, por US$ 13.

A pulseira Mi Band, segundo a empresa, tem especificações interessantes como, por exemplo, uma bateria que promete durar 30 dias, ser à prova d’água e ter um preço bem abaixo dos acessórios rivais. Suas funções englobam mensurar o nível de atividade do usuário durante o sono, pedômetro, batimento cardíaco e alarme.

Além disso, assim como os concorrentes, o vestível tem comunicação com o smartphone da marca (não está claro se funcionará com todos os dispositivos móveis Android), podendo desbloquear o aparelho por aproximação. Não há, no entanto, informações sobre quando a pulseira estará disponível no mercado.

Já o smartphone Mi 4 é a estreia da fabricante no mercado de dispositivos 4G LTE. Ele tem 5 polegadas (1080p), 2,5 GHz quad-core Snapdragon 801, 3 GB de RAM, 16 GB a 64 GB de armazenamento interno, câmera traseira de 13 megapixels e frontal de 8 MP. O preço é US$ 320 para 16 GB, e US$ 400 para 64 GB.

O Mi 4 deve chegar ao mercado no fim deste mês de julho.