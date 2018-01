Chinesa Xiaomi levanta US$ 1;1 bi de investidores - Link - Estadão

O brasileiro Hugo Barra (ex-Google) é vice-presidente da empresa chinesa. FOTO: Reuters O brasileiro Hugo Barra (ex-Google) é vice-presidente da empresa chinesa. FOTO: Reuters

PEQUIM – A chinesa Xiaomi, uma das fabricantes de smartphones de maior crescimento no mundo, levantou US$ 1,1 bilhão em uma rodada de captação que cimenta seu status como uma das empresas privadas de tecnologia mais valiosas do mundo, com valor de US$ 45 bilhões.

Os investidores incluem fundos de private equity como All-Stars Investment, DST Global, Hopu Investment Management e Yunfeng Capital, assim como o fundo soberano de Cingapura GIC, disse o presidente-executivo da empresa, Lei Jun, nesta segunda-feira em Weibo, confirmando informações divulgadas mais cedo pela imprensa.

A operação representa um dos primeiros investimentos de alto nível do All-Stars, um fundo estabelecido recentemente e liderado pelo ex-analista de tecnologia do Morgan Stanley Richard Ji. Também fortalece as ligações entre Lei e o magnata de tecnologia Jack Ma, presidente do Conselho do grupo Alibaba que investe de forma privada por meio de seu fundo Yunfeng Capital.

Dados das vendas da indústria dos últimos trimestres mostram que a Xiaomi elevou-se em apenas três anos para se tornar a terceira maior fabricante de smartphones do mundo – atrás apenas da Samsung Electronics e da Apple — e sua última rodada de investimentos reforça sua posição como uma das companhias privadas mais valiosas do mundo.

Aos US$ 45 bilhões, a Xiaomi é agora avaliada em aproximadamente três vezes o valor de mercado da Lenovo, maior fabricante de PCs do mundo, e mais do que o quádruplo da avaliação de US$ 10 bilhões que tinha em sua última rodada de investimentos, em 2013.

Ranking das empresas

1º) Apple – US$ 670,9 bi

2º) Microsoft – US$ 391 bi

3º) Samsung – US$ 179,4 bi

4º) HTC – US$ 114,2 bi

5º) Xiaomi – US$ 45 bi

6º) Nokia – US$ 29,7 bi

7º) Lenovo – US$ 13,7 bi

8º) LG – US$ 10,2 bi

9º) Blackberry – US$ 5,57 bi

/REUTERS