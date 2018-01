Chrome com Flash - Link - Estadão

Cansado da necessidade de instalar o Flash Player no seu navegador? Seus problemas acabaram. A nova versão do Chrome virá com Flash integrado.

As atualizações também serão simultâneas: o player será atualizado ao mesmo tempo que o navegador. Por enquanto, essa versão está disponível apenas para desenvolvedores.

A estimativa é que 90% dos navegadores do mundo têm Flash instalado. O anúncio é um alívio para a Adobe, que temia perda de mercado por conta da adoção do HTML5. O Flash, pelo menos por enquanto, ainda terá um respiro de vida a mais.