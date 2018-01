Chrome de um jeito que você nunca viu - Link - Estadão

Chrome de um jeito que você nunca viu

Depois do vídeo para explicar como o sistema operacional do Google vai funcionar e de um outro que contava toda a história do Google em dois minutos. Eis que surge mais um vídeo bacana vindo da gigante de Mountain View, dessa vez, sobre o navegador Chrome, que acaba de ganhar uma versão para Mac e um repositório de plugins.

11/12/2009 | 08h00