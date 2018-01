Chrome está 26% mais veloz; diz Google - Link - Estadão

Foco em maior rapidez está sendo visto como reação à perda de usuários para o novo Internet Explorer

Gráfico mostra como o Chrome ficou mais rápido em um ano FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Dois dias depois de lançar o Chrome 23, o Google soltou mais uma atualização para o seu browser Chrome. O Chrome Beta 24.0.1312.5 está disponível para Windows, Mac e Linux.

A empresa garante que a nova versão representa um aumento de velocidade de 26% no browser comparado com um ano atrás, tempo da versão Chrome 15. A afirmação foi publicada no blog do Google Chrome.

Para demonstrar, o Google divulgou um gráfico que mostra as medições do Octane, programa que testa o desempenho de aplicativos na web desenvolvido pela própria empresa.

“A estabilidade às vezes tem maior prioridade, mas ainda estamos obcecados em melhorar a velocidade do Chrome”, escreveu no blog do Chrome Toon Vervaest, engenheiro da empresa.

O esforço de ficar mais rápido está sendo visto como uma resposta à perda de usuários para o novo Internet Explorer por dois meses seguidos.

A atualização do Chrome ocorre automaticamente, em média a cada seis semanas.