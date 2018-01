Chrome mais veloz - Link - Estadão

O Google lançou, nessa terça, 4, uma nova versão beta de seu navegador, o Google Chrome. Além das habituais correções de segurança e estabilidade, o browser ficará ainda mais rápido, terá mais funções integradas e novas funcionalidades em HTML5.

A principal melhoria trazida pela versão 5.0.375.29 é o aumento da velocidade do navegador, que já vem acelerando desde sua estreia. Segundo a empresa, a rapidez do Chrome aumentou entre 30% e 35% desde a última versão beta e entre 213% e 305% desde seu lançamento, em setembro de 2008.

Ele também ganhou novas funções, como a sincronização de preferências — uma extensão da já existente sincronização de favoritos. Temas, página inicial, idioma e outras configurações do browser ficarão armazenadas em sua conta Google e, quando você não puder usar o Chrome no seu computador pessoal, é só fazer login no Google que o navegador será configurado.

A nova versão beta traz novas funcionalidades em HTML5, como o recurso de geolocalização — o navegador saberá exatamente onde você está e o ajudará em buscas localizadas — e de arrastar e soltar itens. O Chrome também trará suporte nativo para Flash, ou seja, o plugin Flash Player da Adobe virá dentro do próprio browser e será atualizado com ele.

Outra novidade é a possibilidade é de instalar e usar extensões mesmo quando estiverem no modo de navegação anônima, uma função muito requisitada pelos usuários, de acordo com o post de anúncio da versão beta no blog oficial do navegador.

Esta versão beta está disponível para Windows, Mac e Linux. O Chrome é o terceiro navegador mais usado no mundo, detendo 6,7% do mercado atrás apenas do Internet Explorer (59.9%) e do Firefox (24.6 %).