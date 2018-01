Chrome mantém liderança no Brasil - Link - Estadão

Em dezembro, navegador do Google manteve a popularidade como browser mais usado no País, segundo dados da StatCounter

SÃO PAULO – O navegador do Google, o Chrome, manteve a liderança no Brasil pelo segundo mês após ter ultrapassado, em novembro, o Internet Explorer como o navegador mais popular no País.

De acordo com os dados da consultoria StatCounter, que monitora o uso dos browsers no mundo, o Chrome foi usado por 41,31% dos acessos registrados no Brasil em dezembro.

O navegador continuou a trajetória de crescimento. Em novembro, ele era usado por 39,1% dos usuários, quando superou o IE, que no mesmo mês registrou 34,43% de participação. No último mês do ano, o navegador da Microsoft foi usado por 33,34% dos internautas.

Já o Firefox, após ter registrado crescimento em novembro, voltou a perder força na disputa e teve uma ligeira queda de utilização, passando de 23,83% em novembro para 23,38%, mas ainda abaixo do nível de quase 29,7% registrado há um ano.

Mundo. Somando todos os países analisados pela consultoria, o Internet Explorer ainda é líder entre os navegadores, apesar de seguir uma trajetória de queda de popularidade. Em dezembro, ele foi usado em 38,65% dos acessos. O Firefox, em terceiro lugar, também perdeu participação em dezembro, enquanto o Chrome — que se alcançou o segundo lugar em novembro — cresceu quase dois pontos porcentuais e foi usado por 27,27% dos internautas.

O browser Safari, da Apple, respondeu por 6,08% dos acessos mundiais em dezembro, e o Opera por 1,98%.

Evolução do uso dos browsers no Brasil entre dezembro 2010 e dezembro de 2011. FOTO: REPRODUÇÃO

