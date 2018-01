Chrome OS será assassinado pelo Android"; diz pai do Gmail" - Link - Estadão

O Chrome OS nem chegou ainda e já há gente querendo assassiná-lo. E não é qualquer um. É Paul Buchheit, uma das cabeças por trás do Gmail e do AdSense. Em um comentário postado no FriendFeed, prevê que “o Chrome OS será assassinado no ano que vem (ou fundido com o Android)”. Para ele, o Chrome OS não faz nada que o Android não possa fazer com algumas modificações para funcionar em aparelhos sem touchscreen.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Buchheit não está no Google desde 2007, quando abandonou a companhia para lançar seu projeto: o FriendFeed, recentemente adquirido pelo Facebook.

O Google deve usar seu Chrome OS em netbooks, e o Android sairá em celulares e tablets. Os sistemas operacionais do Google dividem opiniões: há quem defenda a coexistência dos dois, como a Apple faz, e há aqueles que, como Buchheit, votam pela fusão.

E há os que, como Richard Stalmann, criador do software livre, criticam a própria base do Chrome OS: o fato dele ser baseado na nuvem. Para Stallman, isso coloca em risco o usuário porque seus aquivos ficam arquivados nos servidores do Google, e não em sua própria máquina.

O Chrome OS ainda nem foi lançado – mas, pelo jeito, ainda vai dar o que falar.