Cidade da mobilidade - Link - Estadão

Começa nesta segunda-feira em Barcelona a maior feira do setor de tecnologia e comunicação móvel

FOTO: ALBERT GEA/REUTERS

SÃO PAULO – Nos próximos dias, os olhos dos entusiastas da tecnologia se voltam para Barcelona. A partir de hoje, a cidade espanhola hospeda o Mobile World Congress (MWC), o grande evento da indústria móvel.

Até quinta-feira, as principais empresas de software e hardware de um dos setores mais influentes do mundo dividem espaço com novas startups para apresentar o que há de novo em mobilidade. Segundo a GSMA, entidade organizadora, são esperadas mais de 70 mil pessoas. E serão mais de 40 palestras, com cabeças de empresas como Dropbox, Foursquare, Mozilla e Nokia.

No entanto, o MWC, assim como outras feiras, não é mais o berço dos lançamentos. A BlackBerry e a HTC, por exemplo, não esperaram para lançar seus novos smartphones este ano.

As novidades previstas até agora não empolgam tanto, mas, entre poucas confirmações e muitos rumores, vale aguardar o que vem por aí. Analistas preveem novos dispositivos com o sistema operacional Windows Phone 8, processadores com quatro núcleos e telas em full HD (1080p).

A LG deve exibir o Optimus G Pro, com 5,5 polegadas, e já anunciou que lançará uma nova linha de celulares com vários tamanhos de tela. Por ora, a Samsung está cercada de rumores: há quem espere o híbrido Galaxy Note 8.0; outros preveem o novo celular da linha, o Galaxy S4.

A Nokia, que no ano passado chamou atenção com o 808 Pure View, pode aumentar a família Lumia com aparelhos básicos e intermediários, como o 520 e 720. Há também quem aposte num tablet com Windows RT. Já a Asus prometeu um “milagre metálico”, que analistas acreditam ser o Fonepad – tablet com 7 polegadas. A Canonical deve exibir seu sistema operacional Ubuntu OS, que recentemente ganhou uma versão para tablets. E a Mozilla deve mostrar seu smartphone com Firefox OS com a ZTE e outras fabricantes.

Além de novos aparelhos, serão discutidos os rumos da mobilidade, como redes Wi-Fi e LTE 4G. E a GSMA vai expor o conceito para uma cidade conectada.