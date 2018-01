Cientistas apresentam teste que pode diagnosticar câncer pelo smartphone - Link - Estadão

Teste é ideal para regiões com recursos limitados. FOTO: Reuters Teste é ideal para regiões com recursos limitados. FOTO: Reuters

WASHINGTON – Os smartphones podem se transformar em uma ferramenta acessível para diagnosticar certos tipos de câncer, indicou um estudo publicado na segunda-feira, 13, na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Os autores propuseram um método baseado na difração, que permite o diagnóstico de células e moléculas, até agora de difícil implantação, em smartphones.

O sistema de difração digital (D3) usa micropartículas para gerar padrões de difração únicos que podem ser aprendidos pelo smartphone e processados por um servidor remoto, oferecendo um diagnóstico que fica disponível em 45 minutos.

No estudo, os pesquisadores aplicaram a plataforma D3 para examinar células pré-cancerosas e cancerosas e detectar o vírus do papiloma humano, o HPV.

“Este método poderia ser aplicado com bons resultados em regiões onde o acesso médico é limitado”, defenderam os autores da pesquisa.

Segundo os pesquisadores, o teste, que atualmente custa US$ 1,80 por diagnóstico, demonstra a viabilidade de um enfoque de diagnóstico baseado em smartphones e em regiões com recursos limitados.

/ EFE