Cinco aplicativos para economizar bateria no Android - Link - Estadão

1 – APN Droid / Toggle Data

Os dois fazem a mesma coisa: desligam todas as conexões de dados do celular, bloqueando a APN (espécie de servidor de dados) da operadora. Ele impede que o celular se conecte por redes 3G e use o tráfego de dados sozinho, como para atualizar widgets de previsão do tempo, receber mensagens do Gtalk ou sincronizar contatos. Quando você quiser usar algum serviço online, como o Google Maps, o e-mail, etc. é só acionar o APNdroid ou o Toogle Data.

2 – TasKiller

O TasKiller serve para fechar os programas que ficam rodando em segundo plano no celular com um clique.

3 – Brightness Control

Coloque o widget do Brightness Control na área de trabalho para ajustar o brilho da tela sem precisar entrar nas configurações. Deixe o nível da luz com a menor intensidade possível.

4 – Nice Battery

O Nice Battery funciona como um atalho para ligar e desligar o Wi-Fi, o GPS, o Bluetooth, a conexão 3G e a localização geográfica do celular pela rede. Mas a maior vantagem é que ele alerta quando o celular está consumindo bateria demais e se você esqueceu algum desses serviços ligados. Também mostra o nível de consumo da bateria.

5 – Battery Life

O widget mostra o nível de consumo de energia na tela inicial. Esse é menos prático, mas pode ajudar a ficar de olho se o celular está gastando bateria à toa.