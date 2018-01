Cinco pessoas de distância - Link - Estadão

Estudo da Universidade de Milão indica que todos os usuários ativos do Facebook estão separados em média por 4,7 amigos

SÃO PAULO – Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Milão, na Itália, em colaboração com o Facebook contradiz a teoria anterior de que todas as pessoas estão relacionadas por seis graus de relacionamento — por no máximo seis pessoas. De acordo com os dados da nova pesquisa divulgados pela rede social, todos os usuários do Facebook estão separados por 4,74 pessoas. Ou seja, entre você e qualquer outro usuário do Facebook há em média alguém que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém que conhece aquela pessoa — pelo menos se você levar em conta que conhece todo mundo da sua lista de amigos.

Usando cálculos avançados, os pesquisadores do Laboratório de Algoritmos Web da universidade descobriram que 99,6% dos usuários ativos do Facebook (721 milhões de perfis que formam mais de 69 bilhões de relações de amizades) estão separados por cinco pessoas e 92% deles, por apenas quatro conexões.

“À medida que o Facebook tem crescido com os anos, representando uma fração cada vez maior da população mundial, a rede social se tornou mais conectada. A distância média em 2008 era de 5,28 amigos, enquanto agora é de 4,74″, disse o Facebook por meio de um texto publicado na página da sua equipe de análise de dados na segunda-feira, 21.

De acordo com o Facebook, é a maior pesquisa do tipo já realizada porque abrange quase 10% da população do mundo e contradiz a ideia proposta pela primeira vez em 1929 pelo autor húngaro Frigyes Karinthy de que todas as pessoas estão relacionadas umas com as outras por no máximo seis conexões. Uma pesquisa anterior, realizada na década de 1960 pelo psicólogo norte-americano Stanley Milgram com voluntários, indicou que entre uma pessoa e outra havia uma distância de 5,2 conhecidos. Os dados da nova pesquisa ainda indicam que, se analisados apenas os habitantes de um mesmo país — 84% das relações de amizade na rede social — , a diferença entre as pessoas cai para três amigos.

“É importante notar que, embora Milgram tenha sido influenciado pela mesma pergunta (quantos indivíduos separam duas pessoas), esses números não são diretamente comparáveis; seus objetos de estudo tinham um conhecimento restrito da rede social, enquanto nós temos quase uma representação completa da coisa toda. Nossos cálculos essencialmente descrevem as rotas mais curtas possíveis que as pessoas estudadas por ele poderiam ter encontrado”, diz o Facebook.

Também de acordo com os dados, um usuário do Facebook tem em média 190 amigos; 50% deles têm mais de 100 amigos, 20% têm menos de 25 amigos e 10% têm menos de 10 amigos.