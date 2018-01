Cinco tecnologias que podem mudar o futuro. Dá para apostar? - Link - Estadão

Cinco tecnologias que podem mudar o futuro. Dá para apostar?

Quais são as tecnologias que vão mudar as nossas vidas nos próximos cinco anos? A IBM faz suas apostas. Desde 2006 a empresa apresenta a lista “IBM Next Five in Five”, que aponta tendências do que pude mudar nos próximos anos.

28/12/2009 | 15h15

Por Tatiana de Mello Dias - O Estado de S. Paulo