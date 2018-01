Cineastas processam site de downloads - Link - Estadão

??? No Reino Unido, ação de órgão representa importantes estúdios cinematográficos pede que British Telecom não premita que seus clientes acessem o site Newzbin

LONDRES – Um grupo de cineastas pretende recorrer aos tribunais para tirar do ar um site que distribui cópias pirateadas de filmes. Segundo informações da rede britânica BBC, a Motion Picture Association (MPA), organização que agrupa vários estúdios de cinema, solicitou uma ordem judicial para forçar a British Telecom (BT) a impedir o acesso de seus clientes ao site Newzbin.

A MPA justificou a BT como seu primeiro alvo por se tratar da maior de serviços de internet no Reino Unido. A Associação quer que a empresa bloqueie o Newzbin utilizando o mesmo sistema usado para frear o acesso dos usuários a sites que contenham pornografia infantil. O site abriga em seus fóruns uma grande quantidade de cópias ilegais de filmes.

O órgão representa importantes estúdios cinematográficos como Warner, Sony, Fox, Disney e Paramount. Sua ação legal contra o Newzbin começou no ano pasado, o que motivou o Tribunal Superior de Londres a ordenar que o site retirasse do ar o material que infringia as leis de direitos autorais.

Pouco tempo depois o NewzBin declarou falência, vendendo seus ativos, que incluíam domínios da web, e abrindo uma nova versão do site, que opera fora das Ilhas Seychelles.

“O NewzBin ignora a lei britânica e é inaceitável que ele continue violando os direitos autorais em grande escala quando a Alta Corte de Londres já ordenou ele pare”, disse à BBC o presidente europeu da MPA, Chris Marcich. ”Nós exploramos todas as alternativas para o NewzBin remover o material que viola a lei e não temos outra escolha senão trazer este assunto para o tribunal”, completou.

